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أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بمصر والجرام يقفز 19 جنيها في يومين

01:01 م الجمعة 28 أغسطس 2020
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بمصر والجرام يقفز 19 جنيها في يومين

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليقفز الجرام 6 جنيهات مرة واحدة، ليرتفع بذلك نحو 19 جنيها في يومين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 862 جنيها مقابل 856 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 738.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 985 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6896 جنيهًا.

وكان سعر جرام الذهب، قفز أمس الخميس، 13 جنيهًا في المتوسط، ليرتفع إلى 856 جنيهًا مقابل 843 جنيهًا الأربعاء الماضي.

وعالميا، ارتفع الذهب، نحو 1% اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 1.3 بالمئة يوم الخميس.

وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولار.

أسعار الذهب

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