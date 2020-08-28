زيادة أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الطماطم والبصل والفاصوليا والكوسة.

وقفز سعر كيلو الفاصوليا اليوم الجمعة، بنحو 11 جنيها مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين الفاصوليا بين 25 و35 جنيها، وفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.

وزاد سعر كيلو الطماطم 50 قرشا، ليتراوح اليوم بين 1.5 و3.50 جنيه، وكيلو الكوسة ليتراوح بين 3.5 و 5.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.50 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

البصل بين 2.25 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3.5 و 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها، بزيادة 14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 75 قرشا و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بزيادة بين جنيه وجنيهين.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيهين.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و 5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و 28 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.