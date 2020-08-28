البوري يرتفع 3 جنيهات للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري، 3 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما واصل سعر البلطي تراجعه للأسبوع الثاني، وفقا لأسعار سوق العبور للجملة.

ووفقا لأسعار اليوم الجمعة، زاد سعر كيلو السمك البوري، 3 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 42 و48 جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 16 و18 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا بنحو 10 جنيهات لتصل اليوم الجمعة، إلى بين 30 و120 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.