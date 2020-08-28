أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

البوري يرتفع 3 جنيهات للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

11:15 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
البوري يرتفع 3 جنيهات للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري، 3 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما واصل سعر البلطي تراجعه للأسبوع الثاني، وفقا لأسعار سوق العبور للجملة.

ووفقا لأسعار اليوم الجمعة، زاد سعر كيلو السمك البوري، 3 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 42 و48 جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 16 و18 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا بنحو 10 جنيهات لتصل اليوم الجمعة، إلى بين 30 و120 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار السمك السمك البوري سوق العبور

الخبر التالى:

زيادة أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الخطبة 10 دقائق.. ننقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة "بث مباشر"