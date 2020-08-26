أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يهبط 7 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط الجرام بنحو 7 جنيهات من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 843 جنيهًا مقابل 850 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 723 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 963 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6744 جنيهًا.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.48% خلال تعاملات اليوم، حيث هبط سعر الأوقية بنحو 9.1 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، لتصل إلى نحو 1919 دولارًا في تمام الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 8 جنيهات دفعة واحدة.

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