أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يهبط 7 جنيهات اليوم

12:20 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يهبط 7 جنيهات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط الجرام بنحو 7 جنيهات من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 843 جنيهًا مقابل 850 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 723 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 963 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6744 جنيهًا.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.48% خلال تعاملات اليوم، حيث هبط سعر الأوقية بنحو 9.1 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، لتصل إلى نحو 1919 دولارًا في تمام الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 8 جنيهات دفعة واحدة.

.

أسعار الذهب الذهب

الخبر التالى:

وزير البترول: منتدى غاز شرق المتوسط نموذج للتعاون الإقليمي الناجح

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أعداد المصابين تتزايد.. الحكومة تناقش سيناريوهات الموجة الثانية لكورونا حال حدوثها