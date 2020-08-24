البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.61%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11460 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.38%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.28%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 2.07%، إلى مستوى 11391 نقطة.