انخفضت لأقل سعر خلال عام.. لماذا تتراجع أسعار الدواجن في السوق؟

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الدواجن في السوق المحلي لتتراوح بين 16 و17 جنيها في المزرعة، و20 و21 جنيها للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية.

وتابع السيد، أن سوق الدواجن يعاني من حالة ركود وانخفاض الطلب بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالإقبال في الفترة قبل عيد الأضحى، مما أدى لانخفاض الأسعار.

وأضاف السيد، أن انخفاض الأسعار سببه "قلة الإقبال من المواطنين على شراء الدواجن واللحوم بعد عيد الأضحى، وتشبعهم باللحوم الحمراء خلال فترة العيد".

وأرجع السيد انخفاض الأسعار، نتيجة لتراكم الإنتاج لدى المزارع، مع استمرار دورة التربية التي تستهلك علف أكثر، مما زاد من حجم الدجاجة إلى 3.5 كيلو.

وأضاف أن "زيادة وزن الدجاجة يجعل سعرها كبيرًا جدًا.. وبالتالي لا يوجد تاجر يوافق على شرائها، لذلك يضطر المنتجون لخفض سعر الكيلو من أجل تصريف الإنتاج".

وقال السيد، إن انخفاض الأسعار يضر بالمربيين والمزارعين، موضحا أن دورة تربية الدجاجة تستهلك أغلاف بقيمة 14 جنيهًا، في حين أن سعر كيلو الدجاج يباع حاليًا بنحو 17 جنيهًا، مما يعني أن هامش ربح المربي نحو 3 جنيهات للكيلو، بدون حساب باقي تكلفة الإنتاج.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.