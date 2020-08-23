اليوم.. المالية تبدأ صرف مرتبات أغسطس لموظفي الحكومة
كتب- مصطفى عيد:
تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولمدة 3 أيام.
وبحسب بيان سابق من وزارة المالية، تم تقسيم صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام من كل شهر.
وتبدأ الوزارة إتاحة مستحقات العاملين بكل جهة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وقررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة اليوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة غدا 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات بعد غدٍ 25 أغسطس.
وتوضح الجداول التالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس بحسب الوزارات والهيئات:
الخبر التالى:البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97237
عدد المصابين
-
65118
عدد المتعافين
-
5243
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان