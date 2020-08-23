اليوم.. المالية تبدأ صرف مرتبات أغسطس لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولمدة 3 أيام.

وبحسب بيان سابق من وزارة المالية، تم تقسيم صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام من كل شهر.

وتبدأ الوزارة إتاحة مستحقات العاملين بكل جهة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة اليوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة غدا 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات بعد غدٍ 25 أغسطس.

وتوضح الجداول التالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس بحسب الوزارات والهيئات: