استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.50 جنيه، والبطاطس بين 2 جنيه و3.5 جنيه، والبصل بين 2.25 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.50 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 11 و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 50 قرشا و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 جنيه و 3.75 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 3 جنيهات.

البامية بين 13 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و27 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.