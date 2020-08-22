استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.50 جنيه، والبطاطس بين 2 جنيه و3.5 جنيه، والبصل بين 2.25 و3.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و3.50 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و3.5 جنيه.
البصل بين 2.25 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 11 و17 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 50 قرشا و2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 جنيه و 3.75 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و 3 جنيهات.
البامية بين 13 و17 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.
التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 3 و6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
المانجو العويس بين 15 و27 جنيها.
المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.
المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و11 جنيها.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
الخبر التالى:أسعار السمك تستقر خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة
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