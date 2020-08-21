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أسعار السمك تتراجع في سوق العبور خلال أسبوع

10:44 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
أسعار السمك تتراجع في سوق العبور خلال أسبوع

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر السمك البوري والبلطي، في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، فيما استقرت أسعار الجمبري والكابوريا، اليوم الجمعة، عند مستويات الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، جنيها، ليتراوح اليوم بين 39 و 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 18 و20 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا بنحو 10 جنيهات لتصل اليوم الجمعة، إلى بين 30 و130 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و65 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك سوق العبور

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