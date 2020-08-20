تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 18 و20 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 60 و65 جنيها، وانخفض كذلك سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه بين 30 جنيها و100 جنيه.