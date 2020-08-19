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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:17 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11086 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.31%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.59%، إلى مستوى 11077 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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