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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة خلال تعاملات السبت

10:25 ص السبت 15 أغسطس 2020
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة خلال تعاملات السبت

أسعار المأكولات البحرية

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 40 و46 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 20 و24 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا اليوم السبت، بين 30 و120 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية

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