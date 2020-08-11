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وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

12:37 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت - شيماء حفظي :
أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام انتخابات مجلس الشيوخ

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