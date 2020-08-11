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وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

12:37 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب- علاء حجاج:

أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحى الحادى عشر، بمدينة الشيخ زايد.

وقال طلعت في بيان اليوم الثلاثاء: "قمت اليوم بأداء واجبي الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وأتطلع إلى سلطة تشريعية قوية فعالة وقد اكتمل جناحاها".

وأشار وزير الاتصالات إلى أن مجلس الشيوخ المصري له تاريخ عريق وبصمات وضاءة في تاريخنا النيابي، داعيا كل المصريين الى أداء هذا الواجب الانتخابي لتكتمل الحياة البرلمانية.

وزير الاتصالات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ عمرو طلعت

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