تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في ثاني أيام عيد الأضحى
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، في سوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و 4.4 جنيه، والبطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.4 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 4 و 6 جنيهات.
الفاصوليا بين 19 و25 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.
البامية بين 18 و 20 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 5 و 8 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و7 جنيهات.
التفاح البلدي بين 11 و15 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 11 و17 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و20 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
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