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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في ثاني أيام عيد الأضحى

09:44 ص السبت 01 أغسطس 2020
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في ثاني أيام عيد الأضحى

أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، في سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و 4.4 جنيه، والبطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.4 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و 6 جنيهات.

الفاصوليا بين 19 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

البامية بين 18 و 20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و 8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 11 و15 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 11 و17 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

أسعار الخضروات عيد الأضحى سوق العبور أسعار الفاكهة

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