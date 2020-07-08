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ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:04 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات بين 10 قروش و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 2.5 و3.8 جنيه، بزيادة 10 قروش.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.
التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 7 و10 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.
المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس الكوسة أسعار الفاكهة الكانتلوب البطيخ

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