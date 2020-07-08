المالية: إحباط 1691 عملية تهريب جمركي في أبريل ومايو الماضيين

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك، أنه تم إحباط 1691 عملية تهريب خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقيمة إجمالية للرسوم والغرامات المستحقة بلغت 975 مليونًا و289 ألف جنيه.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أشار التقرير الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم تحرير 460 محضر تهرب جمركي تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، وبلغت قيمة المستحق عليها نحو 12 مليونا و215 ألف جنيه خلال أبريل ومايو.

كما تم تحرير 118 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات، والأقمشة، والأجهزة اللاسلكية، والأسلحة والذخائر، والسجائر، وبلغت قيمة المستحق عليها نحو 378 مليونا و840 ألف جنيه، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضا 67 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والمكملات الغذائية، والخمور، ومستلزمات الأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، وبلغت قيمة المستحق عليها نحو 36 مليونا و149 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحرير 139 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب كيماويات المبيدات الحشرية، وأصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيا، وأجهزة المحمول وإكسسوارتها، والألعاب النارية، بلغت مستحقاتها نحو 461 مليونا و496 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 905 محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، والأجهزة الكهربائية وإكسسوارتها، وتقديم الفواتير بقيم أقل، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 78 مليونا و822 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير محضرين لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 7 ملايين و764 ألف جنيه.