8 أرقام مهمة عن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول، أمس الأحد، الانتهاء من تحويل 1.070 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019-2020 ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تنفيذ 107% مقارنة بالمخطط خلال نفس الفترة.

ووصل عدد الوحدات السكنية الموصل لها الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو الماضي 11.1 مليون وحدة سكنية، بحسب بيان الوزارة أمس.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي أبرز الأرقام عن نشاط توصيل الغاز الطبيعي في مصر، بحسب بيانات وزارة البترول.