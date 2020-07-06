البنك التجاري الدولي يتعاقد مع أحد الفنادق لتوفير 30 غرفة عزل لموظفيه كإجراء احترازي

كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي، في بيان اليوم الاثين، إنه تعاقد مع أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، لتوفير 30 غرفة عزل صحي لموظفيه المصابين بفيروس" كوفيد -19 "، كإجراء احترازي.

وأضاف البنك أن هذا الإجراء من أجل حماية صحة وسلامة موظفيه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار وباء "كوفيد-19".

وأشار البنك إلى أنه يلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستخدام مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالوقاية وتوعية موظفي البنك بأفضل التدابير الاحترازية مثل إلزام جميع العملاء والموظفين بارتداء قناع الوجه الطبي في حالة التواجد بأي من فروع البنك التجاري الدولي.

وقال محمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي إن "الاستثمار في العنصر البشري أهم أولويات البنك لأنه أساس النجاح لأي مؤسسة، لذلك نحن نؤمن به ونسخر له كل الإمكانيات المتاحة".

وأضاف أن البنك التجاري الدولي أجرى الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس كورونا لـ 22% من إجمالي موظفيه حتى الآن للاطمئنان على صحتهم.

وقال إن "توفير غرف مخصصة للعزل الصحي لموظفينا المصابين بفيروس كورونا المستجد يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يطبقها البنك للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، بجانب دعم جهود الدولة لتخفيف التكدس على المستشفيات الحكومية".