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البلطي عند 20 جنيها للكيلو.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

10:30 ص السبت 04 يوليه 2020
البلطي عند 20 جنيها للكيلو.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

المأكولات البحرية

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 20 و21 جنيهًا.

وبقى سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ثابتًا ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري؛ ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات، و170 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه، و270 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

المأكولات البحرية أسعار السمك سوق العبور

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