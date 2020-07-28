تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء



كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10573 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.48% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10575 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.