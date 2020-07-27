مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.48%، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10575 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.27%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 909.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 14.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 924.1 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.26% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10524 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.a
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