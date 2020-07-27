بخصم يصل إلى 6%.. أسعار البوتاجازات بمبادرة "مايغلاش عليك"

كتبت- شيرين صلاح:

أتاح الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، عروض خصومات على 3 أنواع من البوتاجازات غاز، وهذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة.

وهذه الأنواع هي المتاح بيعها عبر الموقع الإلكتروني، وتتيح المبادرة منتجات أخرى ولكن عبر المحلات المشاركة في المبادرة.

ويضيف الموقع الإلكتروني للمبادرة أنواعًا جديدة من الأجهزة كل يوم بخصومات تختلف على حسب المنتج.

وأنواع البوتاجازات الموجودة على الموقع هي كالآتي:

النوع الأول: بوتاجاز غاز بمروحة توزيع - WPGC8060BA بسعر 3316 جنيهًا، بخصم 6%.

النوع الثاني: بوتاجاز غاز بمروحة توزيع - WPGC8060SXTA بسعر 3423 جنيهًا، بخصم 6%.

النوع الثالث: بوتاجاز غاز بمروحة توزيع - WPGC8060XA بسعر3637 جنيها ، بخصم 6%.

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