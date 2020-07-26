ارتفاع الفاصوليا وتراجع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الحامي البلدي، والبامية، والبرتقال الصيفي بين جنيه وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل تراجع سعر كيلو الليمون البلدي جنيهين، اليوم، ليتراوح بين 5 جنيهات و21 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.9 و 4.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 18 و22 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيه و 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

البامية بين 15 و19 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و14 جنيها، زيادة جنيه.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و21 جنيها، بتراجع جنيهين.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي 7 جنيهات و 13 جنيها.