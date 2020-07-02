بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والاتصالات لتجهيز مركز نظم معلومات لوكالة الفضاء المصرية

كتب- علاء حجاج:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات بروتوكول تعاون مع وكالــة الفضــاء المصرية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ بهدف تجهيز مركـز حاسـب آلـي ونظـام معلومـات متكامـل لوكالــة الفضــاء المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وينص هذا البروتوكول الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات على تجهيز مركز بيانات وبنية تحتية لربط المركز مع جميع المباني التابعة لوكالــة الفضــاء المصرية، وتوفير أجهزة الحاسبات وملحقاتها، والمعدات والبرامج اللازمة، وأجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم ووحدات التخزين للوكالة.

وبموجب هذا البروتوكول سيتم إتاحة وتشغيل بوابة على الانترنت للوكالة لتقديم مجموعة من الخدمات الالكترونية الخاصة بها، وتوفير خطوط الربط الخارجية للوكالة، بالإضافة إلى توفير اتفاقيات تعاون للتدريب بين الوكالة والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عبد الغفار إن إنشاء وكالة الفضاء المصرية هو بمثابة مجهود كبير وحلم قديم استمر 40 عامًا، مشيرا إلى أن مصر أصبحت جزءًا من منظومة الفضاء العالمية.

وأشار عبدالغفار إلى أن إنشاء أول مركز للأقمار الصناعية في مصر يعد نقلة نوعية في هذا المجال، مؤكدا أن مصر أصبحت المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية، وهو ما يزيد الضغوط والمهام الواقعة على مصر، مؤكدا على تطلعه لوجود مراكز ونظم معلومات متكاملة.

ومن جانبه، قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هذا البروتوكول يعد أحد الخطوات الهامة في مجال التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي بما يؤكد على تضافر كافة قطاعات الدولة من أجل خلق مجتمع قائم على المعرفة ويرتكز على البحث العلمي؛ موضحا أن التعاون يهدف إلى دعم البنية التحتية لنظم المعلومات الخاصة بوكالة الفضاء المصرية وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية صناعة الفضاء والسعي نحو تحقيق ريادة إقليمية لمصر في هذه الصناعة.