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البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأحد

10:28 ص الأحد 19 يوليه 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10441 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.45%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.27%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.66% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10441 نقطة.

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