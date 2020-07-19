البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10441 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.45%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.27%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.66% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10441 نقطة.