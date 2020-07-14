البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10986 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.68%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.67%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 11007 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.