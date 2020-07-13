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تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين

01:11 م الإثنين 13 يوليه 2020
تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 800 جنيه، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، لتظل فوق مستوى 1800 دولار للأوقية، في ظل استمرار تدعم المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفضل تراجع الدولار وبواعث القلق من تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1807.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية جرام الذهب

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