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البصل عند 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

10:30 ص السبت 11 يوليه 2020
البصل عند 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات


كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار بعض من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر البصل بين 2 و3.5 جنيه، والكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه، الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و3.8 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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