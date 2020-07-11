البصل عند 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار بعض من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر البصل بين 2 و3.5 جنيه، والكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه، الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و3.8 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.
البامية 15 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.
التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 7 و10 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.
المشمش بين 7 جنيهات و 11 جنيها.
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