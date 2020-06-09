رويترز: طيران الإمارات تسرح طيارين وأفراد أطقم ضيافة بسبب كورونا

القاهرة- وكالات:

قالت خمسة مصادر بطيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم، إنها سرحت طيارين وأفرادا من أطقم الضيافة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

ويرجع ذلك إلى التعامل مع أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتخطط لخفض آلاف الوظائف الأخرى.

والطيران من أكثر الصناعات تضررا من التفشي الذي قوض الطلب على السفر مما دفع شركات طيران كبرى للاستغناء عن العاملين والسعي للحصول على إنقاذ مالي حكومي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن من المتوقع الاستغناء هذا الأسبوع عن مزيد من الطيارين الذين يعملون على الطائرتين إيرباص إيه-380 وبوينج 777.

وقالت متحدثة باسم الشركة، لرويترز إنه جرى الاستغناء عن عدد من العاملين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتابعت "في ضوء التأثير الكبير للجائحة على عملياتنا، لا نستطيع ببساطة الاحتفاظ بموارد زائدة عن الحاجة ويجب أن نعدل حجم القوة العاملة ليتناسب مع العمليات المقلصة".

وفي العاشر من مايو الماضي، قالت طيران الإمارات إن تعهد حكومة دبي بتزويدها بسيولة جديدة سيسمح لها بالاحتفاظ بقوة العمل الماهرة.

ومنذ ذلك الحين، سرحت عاملين قالت مصادر لرويترز إنهم من الطيارين المتدربين وأفراد أطقم الضيافة.

وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات الذي يتقاعد من منصبه الشهر الجاري، إن الشركة قد تستغرق أربع سنوات لاستئناف الرحلات عبر شبكتها بالكامل التي تضم 157 وجهة دولية كانت تخدمها قبل الجائحة.

ولدى الشركة أسطول يشمل 270 طائرة من طراز إيه-380 وبوينج 777.

وسيرت الشركة عددا محدودا من الرحلات معظمها خارجة من الإمارات منذ توقف رحلات الركاب في مارس الماضي.

ومن المقرر أن تستأنف عددا من رحلات الترانزيت بعد أن رفعت دولة الإمارات تعليق هذه الخدمة في الأسبوع الماضي.

كما مددت طيران الإمارات خفضا لرواتب العاملين حتى سبتمبر المقبل.

وفي بعض الحالات عمقت الخفض إلى 50% بحسب رسالة عبر البريد الإلكتروني الأحد الماضي.

وذكرت الرسالة أن القرار أٌخذ بعد دراسة جميع الخيارات الممكنة في إطار سعي الشركة للحفاظ على السيولة النقدية.