البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم
10:22 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.52% مع نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11008 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.9%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.54%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.34% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 11146 نقطة.
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