البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.52% مع نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11008 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.9%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.54%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.34% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 11146 نقطة.