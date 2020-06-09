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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

10:22 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.52% مع نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11008 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.9%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.54%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.34% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 11146 نقطة.

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