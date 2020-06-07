ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و29 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيها واحدا، ليتراوح بين 60 و66 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها.