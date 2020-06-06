10 معلومات عن قرض صندوق النقد الجديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار.

وفي هذا التقرير أبرز معلومات عن القرض الجديد:

1- القرض بقيمة 5.2 مليار دولار وهو مرتبط بتنفيذ مصر برنامج جديد مدته 12 شهرا.

2- القرض ضمن حزمة تمويل طلبتها مصر من الصندوق من أجل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

3- الحزمة التمويلية تشمل قرضين، الأول طارئ بقيمة 2.77 مليار دولا وحصلت مصر عليه بالفعل الشهر الماضي، والثاني وفق ما يعرف باتفاق الاستعداد الائتماني والذي تم الاتفاق عليه اليوم.

4- القرض الجديد يحتاج لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إن ذلك سيحدث في الأسابيع المقبلة.

5- في حالة الموافقة على القرض فإن مصر ستكون حصلت على تمويل بقيمة إجمالية حوالي 8 مليارات دولار من صندوق النقد.

6- وكانت مصر حصلت في الثلاث سنوات الماضية على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار والذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016.

7- قالت راماكريشنان إن القرض الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار يهدف لدعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط أزمة فيروس كورونا، مع دفع الاصلاحات الهيكلية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية ويضع مصر على قدم المساواة من أجل استدامة الانتعاش الاقتصادي وبالمثل تحقيق معدلات نمو عالية وخلق وظائف على المدى المتوسط.

8- القرض الجديد سيوجه لدعم الإنفاق على الصحة والجوانب الاجتماعية، ويحسن الشفافية المالية ويدفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

9- من المتوقع أن يساعد القرض الجديد مصر في الحصول على تمويلات أخرى من مؤسسات أو دول من أجل سد العجز الكبير في مواردها الدولارية التي تأثرت بشدة بسبب كورونا بعد توقف حركة السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس والصادرات و تحويلات المصريين العاملين بالخارج

10- قالت وزارة المالية إن الاتفاق الجديد والتمويل المصاحب له أمر مهم في هذه المرحلة لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع أثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من أثارها.