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أسعار الذهب العالمية تفقد 29 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع

09:40 ص السبت 06 يونيو 2020
أسعار الذهب العالمية تفقد 29 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

فقد سعر الذهب العالمي نحو 29 دولارًا بنهاية تعاملات أمس ليغلق على انخفاض نسبته 1.69%.

وسجل سعر الأوقية 1685 دولارًا بنهاية تعاملات أمس، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة رويترز.

وقالت وكالة رويترز إن أسعار الذهب تراجعت إذ تلقت الآمال في انتعاش اقتصادي عالمي دفعة من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية غير الزراعية، مما قلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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