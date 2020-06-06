أسعار الذهب العالمية تفقد 29 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع
القاهرة- وكالات:
فقد سعر الذهب العالمي نحو 29 دولارًا بنهاية تعاملات أمس ليغلق على انخفاض نسبته 1.69%.
وسجل سعر الأوقية 1685 دولارًا بنهاية تعاملات أمس، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة رويترز.
وقالت وكالة رويترز إن أسعار الذهب تراجعت إذ تلقت الآمال في انتعاش اقتصادي عالمي دفعة من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية غير الزراعية، مما قلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.
واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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