تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها واحدا، ليتراوح بين 59 و65 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و270 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 42 و48 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، كما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، بحسب بيانات موقع العبور.