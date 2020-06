المعهد المصرفي يعلن بدء إتاحة التعلم الإلكتروني لجميع أفراد المجتمع

كتبت منال المصري:

أعلن المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، بدء إتاحة برامج التعلّم الإلكتروني لجميع أفراد المجتمع سواء من العاملين بالقطاع المصرفي أو غيرهم لصقل مهاراتهم وتدريبهم على كل ما هو جديد، وذلك في أي من المجالات المتاحة.

وقال المعهد في بيان له اليوم الأحد، إن من بين هذه المجالات العمليات المصرفية، والتمويل، وتطوير الأداء والمهارات الإدارية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنظم وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه أصبح بإمكان أي فرد في المجتمع اختيار البرنامج ومن ثم التسجيل فيه والدفع إلكترونيا.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي: "نعمل بجهد مستمر لتوفير وتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى التعلم الإلكتروني وتبادل الخبرات واكتساب المهارات من خلال وسائل تكنولوجية متطورة تتيح لجميع الأفراد المرونة الكاملة في الاستفادة من العملية التدريبية في مختلف المجالات".

وفي سياق متصل وبالتعاون مع "Hult Ashridge Executive Education"، أعلن المعهد المصرفي إتاحة ثلاثة ندوات إلكترونية مجانية لجميع أفراد المجتمع أيضاً، وذلك عن طريق التسجيل على رابط خاص تم نشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.

وتتناول هذه الندوات عددا من الموضوعات الهامة والحيوية، وفقا للمعهد، حيث أطلقت الندوة الأولى تحت عنوان "Emerging stronger: How to reinvent your business model"، وقدم الندوة تيد لاد أستاذ ريادة الأعمال وعميد البحوث في "Hult Ashridge Executive Education".

وقال المعهد إن الندوة الثانية جاءت تحت عنوان "The future of learning at work"، وقدمها الدكتور كريستوفر ماكورميك نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية في "EF Education First".

وأضاف أن من المقرر عقد الندوة الثالثة يوم 30 يونيو تحت عنوان "Navigating a new future: Leadership for a sustainable recovery"، على أن يقدم الندوة كل من ماثيو جيتشام، مدير مركز "Hult Ashridge" للأعمال والاستدامة، وجوليان طومسون، رئيس تطوير القيادة في "Hult Ashridge".

وعن التعاون مع منصة "Hult Ashridge" لإتاحة هذه الندوات للأفراد، قال نصير: "هولت أشريدج للتعليم التنفيذي هي واحدة من كليات إدارة الأعمال الأكثر تميزاً في العالم، التي تساعد المؤسسات على تحسين جداراتها القيادية وفكرها الاستراتيجي وثقافتها التنظيمية".