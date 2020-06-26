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أسعار الذهب تقفز 15 جنيهًا في أسبوع وعيار 24 يتخطى 900 جنيه للجرام

01:59 م الجمعة 26 يونيو 2020
أسعار الذهب تقفز 15 جنيهًا في أسبوع وعيار 24 يتخطى 900 جنيه للجرام

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب، في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي؛ ليرتفع سعر الجرام نحو 15 جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم الجمعة 792 جنيهًا مقابل 777 جنيهًا، الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 678.9 جنيه، وعيار 24 نحو 905 جنيهات، والجنيه الذهب 6336 جنيهًا.

وعالميًا، تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، رغم أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وبحسب وكالة ريترز، ارتفع المعدن النفيس أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1767.20 دولار.

أسعار الذهب

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