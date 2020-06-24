34 % تراجعا في إيرادات السكك الحديدية خلال أول شهرين لكورونا بمصر

كتب- مصطفى عيد:

شهدت إيرادات السكك الحديدية في مصر خلال شهري مارس وأبريل الماضيين تراجعا بنسبة 34% مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الشهرين من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتزامن شهرا مارس وأبريل مع بداية فترة ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر وبدء تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس ومنها فرض حظر تجول ليلي.

وبحسب نشرة الجهاز المعلوماتية عن مايو الماضي، والتي نشرها على موقعه الإلكتروني، سجلت إيرادات السكك الحديدية خلال شهري مارس وأبريل 254 مليون جنيه مقابل 384.9 مليون جنيه خلال نفس الشهرين من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات في أبريل وحده بنسبة 54.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي سجلت فيه 202.3 مليون جنيه.

وتراجع عدد ركاب السكك الحديدية خلال أبريل الماضي إلى 10.4 مليون راكب مقابل 24.8 مليون راكب في أبريل 2019، بنسبة تراجع 58.1%.

وانخفض عدد الركاب في أبريل أيضا مقارنة بمارس الماضي، والذي سجل 19 مليون راكب، وذلك بنسبة تراجع 45.3%.

وارتفعت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية خلال أبريل الماضي إلى 455.6 ألف طن مقابل 373.7 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة زيادة 21.9%.

كما ارتفعت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية في أبريل مقارنة بما كانت عليه في مارس والذي سجل 407.9 ألف طن، وذلك بنسبة زيادة 11.7%.

وانخفض عدد حوادث القطارات في أبريل الماضي إلى 128 حادثا مقابل 150 حادثا في أبريل 2019، بنسبة تراجع 14.7%.

ولكن عدد المصابين نتيجة تلك الحوادث سجل 11 مصابا في أبريل الماضي مقابل عدم حدوث إصابات في أبريل 2019، بينما لم تحدث أي حالات وفاة سواء في أبريل الماضي أو الشهر المقارن.