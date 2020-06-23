أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس الاثنين.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و 16.21 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والبركة، مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، كريدي أجريكول عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.
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