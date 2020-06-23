أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الثلاثاء

09:41 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الثلاثاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و 16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والبركة، مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، كريدي أجريكول عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار الجنيه

الخبر التالى:

أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خلال ساعات.. اجتماع طارئ للحكومة وتوقعات برفع الحظر كاملا في هذا الموعد