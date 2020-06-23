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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:00 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور الجملة، اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و 45 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 50 و65 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه و 270 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

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