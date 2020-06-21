"تنمية المشروعات": تمويل التنمية المجتمعية بـ2.3 مليار جنيه في 6 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز مول مشروعات في مجال تحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بأكثر من 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2020.

وبحسب بيان للجهاز اليوم الأحد، أضافت جامع أن الجهاز نفذ هذه المشروعات من خلال اتفاقيات دولية ومنح مقدمة من العديد من الدول المانحة والمؤسسات الدولية التي ضاعفت التمويل المقدم للجهاز لثقتهم في أداء الاقتصاد الوطني، وفي خطط الإصلاح وبرامج الحماية الاجتماعية المصاحبة لها والتي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت أن هذه المشروعات في الست سنوات الماضية أتاحت ما يقرب من 30 مليون يومية تشغيل بكافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أهمية مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي ينفذها الجهاز في توفير فرص لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتدريب العمالة غير الماهرة وتأهيلها لسوق العمل.

وأوضحت جامع أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام آليات كثيفة العمالة والذي يستبدل استخدام الآلات والمعدات الضخمة بالقوى البشرية، حيث يتم تشغيل تلك العمالة نظير أجر يومي طوال فترة تنفيذ المشروع كما يتم تدريبهم على بعض المهارات والحرف التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل أفضل.

وأكدت أن اهتمام الجهاز بتنفيذ هذه المشروعات يأتي اتساقا مع جهود الدولة وتوجيهات الرئيس بضرورة تطوير البنية الأساسية وتوفير ظروف معيشية أفضل لكافة المواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وقالت الوزيرة إن تطوير المرافق الأساسية من إنارة ومياه وطرق من العوامل الأساسية التي توفر البيئة الملائمة للنمو والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة كما تساعد المشروعات القائمة على زيادة إنتاجها.

وبحسب جامع، نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية من خلال عدة اتفاقيات دولية تم تنفيذها بنجاح خلال السنوات الست الماضية وهي:

- اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.

- اتفاقية البرنامج الاستثماري العاجل للتشغيل بتمويل قدره 67.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

- اتفاقية التشغيل كثيف العمالة بتمويل قدره 43 مليون جنيه من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

- اتفاقية تطوير المناطق العشوائية بتمويل قدره 15 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير 4 مناطق عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

- اتفاقية تطوير بعض المناطق الحضرية بتمويل قدره 15 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي بست محافظات هي أسيوط، والجيزة، والمنوفية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد.

- كما تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات والمراكز المستهدفة.

وأوضح مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز نجح خلال الأعوام الستة الماضية في تنفيذ آلاف المشروعات من خلال هذه الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية من المحافظات والوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكر أنه كان من نتائج هذه المشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 353 كيلو متر بكافة محافظات الجمهورية، وتغطية ترع ومصارف بطول 2.55 كيلو متر، وتأهيل حوالي 5 آلاف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية، وصيانة وترميم 642 مدرسة و335 مركز شباب.

وقال مسعود إنه تم تنفيذ مشروعات في مجالات الصحة والتعليم تم خلالها تنظيم ما يزيد على 13 ألف حملة للتوعية الصحية استفاد منها ما يزيد على 650 ألف مواطن، كما تم فتح 8400 فصل لمحو الأمية التحق بها ما يزيد على 190 ألف مواطن ومواطنة.



وأشار إلى برامج التدريب من أجل التشغيل التي يتم خلالها تزويد الشباب والفتيات بالمهارات المطلوبة للعمل بناءً على الاحتياجات الفعلية للشركات وتشغيلهم فيها بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأضاف مسعود أنه تم تدريب حوالي 17 ألف شاب وفتاة وتوظيف ما يزيد على 13 ألف منهم من خلال برامج التشغيل الذاتي أو عبر التشغيل لدى الغير.