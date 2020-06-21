ارتفاع الطماطم وانخفاض الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 20 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي والكانتلوب والليمون البلدي بين جنيه و3 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 2.25 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

البامية 12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 4 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و21 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

المشمش بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.