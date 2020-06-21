أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف المأكولات البحرية والأسماك في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح ما بين 42 و48 جنيها.

وسجل كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.