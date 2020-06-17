بنك مصر يوقع بروتوكولاً مع غرفة التطوير العقاري لتيسير التمويل العقاري

كتب- مصطفى عيد:

وقع بنك مصر، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، من أجل تحفيز التمويل العقاري، بحسب بيان من البنك.

ووقع البروتوكول محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، بحضور أسامة رجب المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، وهند فهمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.

وقال البنك إن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع آليات وأطر للتعاون المشترك بين بنك مصر وغرفة التطوير العقاري، وذلك بغرض تيسير إجراءات التمويل العقاري على كافة المتعاملين مع المطورين العقاريين من أعضاء الغرفة.

وأضاف أن تنفيذ ذلك سيكون عبر استحداث طرق عمل تتسم بالمرونة التي تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، بما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر.

وأوضح البنك أنه سيوفر التمويل للمتعاملين على كافة مشروعات المطورين من أعضاء الغرفة من خلال تنفيذ مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر فائدة 8% متناقصة، إضافة إلى منتج التمويل العقاري من بنك مصر للمتعاملين ممن لا ينطبق عليهم شروط المبادرة بما يخدم كافة شرائح المواطنين.

وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي اتساقًا مع رؤيته بشأن تحفيز السوق العقاري وتوفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع، وتماشيًا مع توجهات الدولة، والتي تقدم آليات تسهم في تطوير السوق العقاري.