كورونا يرفع الطلب على "عسل النحل" بعد توصيات تقوية المناعة

كتبت - دينا خالد:

زادت أزمة كورونا، من الطلب على غذاء ملكات النحل "العسل الأبيض" بسبب توصيات متعددة بشأن مساهمته في رفع المناعة الجسم، بحسب ما قاله تجار لمصراوي.

وقال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن هناك إقبال كبير على عسل النحل، نتيجة تنويه وزارة الصحة على أن تناوله يزيد من كفاءة المناعة في محاربة فيروس كورونا.

وأضاف بحيري، لمصراوي، أن مبيعات العسل ارتفعت بنحو 25%، مع زيادة انتشار فيروس كورونا في مصر مقارنة بالمبيعات ما قبل الكورونا.

وأشار فتحي، إلى أن هناك نحو 2 مليون خلية نحل في مصر، وتنتج نحو 15 ألف طن عسل سنويا.

وبحسب ما قاله تجار لمصراوي، ارتفعت مبيعات العسل الأبيض نتيجة زيادة الطلب سواء في المناحل أو في محلات التجزئة.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الإقبال على عسل النحل في محلات البقالة ارتفع بأكثر من 50%، بعد أزمة كورونا.

وأضاف يحيى، أن محلات البقالة كانت تحرص على وجود العسل المعلب من الشركات المعروفة، حيث يقبل عليه الزبائن كالمربى وغيرها من المنتجات المشابهة، ولكن بعد أزمة الكورونا لاقت اهتماما أكبر لفائدتها في تقوية المناعة وزاد الإقبال عليها.

وقال فتحي محمد، مدير التسويق في منحل بشاير، إن الطلب على العسل في منحله ارتفع بنسبة 50%، مع بداية أزمة كورونا، خاصة عسل الموالح (البرتقال والليمون)، وعسل حبة البركة، وغذاء ملكات النحل وشمع العسل.

واتفق معه محمد حمدي، صاحب منحل الملكي، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير في مبيعات عسل النحل، بسبب توصية المواطنين بتناول العسل لأن له دور كبير في تعزيز المناعة.

وأضاف حمدي، أنه يبيع أكثر من 45 كيلو يوميا، مقابل 20 كيلو قبل الكورونا، وأن الإقبال الأكبر على العسل المحلي، كالموالح والبردقوش والبرسيم، لأن أسعارها أقل ومناسبة لأغلب فئات المستهلكين.

وقال إن الأنواع المستوردة كالعسل الجبلي لا تلقى رواجا كبيرا بسبب ارتفاع أسعاره.

وقال عاملون في صناعة العسل الأبيض، إن زيادة الطلب على العسل لم تغير أسعاره، وأن أسعار السوق مازالت مستقرة.

وفسر البحيري، استقرار الأسعار، مع زيادة الطلب حيث يتراوح الكيلو بين 50 جنيها و110 جنيهات، نتيجة لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق.

وأشار محمد، إلى أن الأسعار تتراوح بين 55 و 70 جنيها لكيلو العسل العادي ويصل حتى 200 جنيه للأنواع الفاخرة كالمكسرات وزهور الموز، وهي نفس الأسعار قبل الكورونا ولم تشهد أي زيادة.

ويتراوح سعر كيلو عسل زهرة البرسيم نحو 60 جنيها، وسعر كيلو الموالح 65 جنيها، وسعر كيلو عسل البردقوش 75 جنيها، بحسب حمدي.