التنظيم والإدارة: قرار ترقية موظفي الحكومة غدا.. والاستعلام إلكترونيا

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجهاز سيصدر غدا، قرار تسكين وترقية الموظفين العاملين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف رئيس الجهاز أنه من المقرر أيضا أن يطلق الجهاز التطبيق الإليكتروني الذي يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن رئيس الجهاز أصدر في 20 يونيو من العام الماضي القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، ونص على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2/11/2016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.