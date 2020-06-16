منظمة "الآبو" الأفريقية توافق على مقترح مصر بوضع خطة للنهوض بصناعة البترول

وافق المجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول "الآبو" خلال مؤتمرها الـ 38، على المقترح المصري بإنشاء فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لزيادة التعاون بين الدول الأعضاء والنهوض بصناعة البترول الافريقية بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة بعدد من الدول الأعضاء ومن بينها مصر.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، وافق المجلس الوزاري أيضا على اختيار مصر لقيادة الشراكة بين مؤسسة الاستثمارات البترولية الأفريقية "أيكورب"، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في المؤتمر الوزاري الـ 38 للمنظمة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء البترول والطاقة من 15 دولة أفريقية من الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 18 دولة.

وبحث المؤتمر المستجدات التي تواجهها صناعة البترول العالمية وتأثيرها على صناعة البترول الأفريقية في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، والتأثير السلبي على استقرار سوق البترول العالمي، وبحث الآليات والسبل التي من شأنها مواجهة هذه التحديات.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق والتعاون مع مجموعة "أوبك +" التي يشارك فيها عدد من الدول الأفريقية المنتجة للبترول من أجل عودة التوازن لأسعار البترول العالمية.

وذكر أن صناعة البترول والغاز تعد أحد أهم دعائم الاقتصاديات الأفريقية لما تمثله من إسهامات في تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها.

وأكد اهتمام مصر الكبير بالتعاون والتكاتف مع دول القارة ووضع كافة خبراتها التي اكتسبتها على مدار سنوات طويلة في مجال صناعة البترول لتحقيق المصالح المشتركة بين دول المنظمة.

وأوضح الوزير أن البيان الختامي للمؤتمر وافق على إنشاء مقر دائم للمنظمة في برازافيل بجمهورية الكونغو، وإعداد دراسة تفصيلية من قبل 5 من الدول الأعضاء بالمنظمة حول مستقبل البترول والغاز في أفريقيا في ضوء أزمة فيروس كورونا، وتوصيات مؤتمر باريس للمناخ، وإصدار توصيات عملية قابلة للتطبيق.

وقال إنه تمت مناقشة التأثير السلبي لزيادة عمليات تهريب الزيت الخام والمنتجات البترولية على المواطن والبيئة الليبية، وإدانة هذه الأفعال وتوجيه الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.

وأضاف الوزير أن مصر عضو مؤسس في المنظمة الأفريقية منذ إنشائها في عام 1987، ولها دور مهم في الحفاظ على استمرار مسيرة المنظمة وفي دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وهو ما يعد من أهم دعائم العمل الأفريقي المشترك.