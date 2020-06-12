نيفين جامع: مباحثات مع بيلاروسيا لتعزيز التعاون الصناعي وزيادة التجارة البينية

كتبت- شيماء حفظي:

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي - عبر خاصية الفيديو كونفرانس - تناولت سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين .

حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية، والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري محمد السيد مدير إدارة أوروبا بجهاز التمثيل التجاري، وسيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة.

وقالت الوزيرة، في بيان اليوم الجمعة، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجال الصناعى خاصة فيما يتعلق بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإفريقية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات البيلاروسية الكبيرة فى المجال الصناعي.

وأشارت جامع، إلى أهمية الإستفادة من العلاقات المتميزة التى تربط قيادة البلدين والزيارات الرئاسية المتبادلة وكان آخرها زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر خلال شهر فبراير الماضى حيث تعكس هذه الزيارات مستوى العلاقات الاستراتيجية التى تربط القاهرة ومينسك.

وقالت إنها تسهم فى دفع العلاقات الصناعية والتجارية والإستثمارية المشتركة وتسرع من وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون الإقتصادى .

وأوضحت أنه تم مناقشة سبل زيادة الصادرات المصرية للأسواق البيلاروسية خاصة فيما يتعلق بصادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تحقيق المزيد من التواصل بين الشركات المصرية والبيلاروسية لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول أيضا الإعداد لعقد فعاليات الدورة السابعة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة حيث تم الإتفاق المبدئى على عقدها نهاية العام الجارى فى حال إلغاء الحظر العالمى المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت إنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من الجانبين المصرى والبيلاروسى للتفاوض عبر الوسائل الإلكترونية حول الموضوعات التى سيتم طرحها على اجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة .

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا العام الماضى 142.4 مليون دولار مقارنة بنحو 108.2 مليون دولار عام 2018 محققاً نسبة زيادة بلغت 31.6 %، بحسب البيان.