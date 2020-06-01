غدا.. البنوك تبدأ العمل بالمواعيد الجديدة بعد تعديل موعد حظر التجول

كتبت - منال المصري

تبدأ البنوك، بدءا من غد الثلاثاء، تطبيق المواعيد الجديدة للعمل، المقرر تطبيقها بعد إجازة عيد الفطر.

وكان اتحاد بنوك مصر، أصدر قرارًا يوم الأحد الماضي، بتعديل ساعات العمل الرسمية للبنوك أمام الجمهور والموظفين بداية من الغد، مشيرًا إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع البنك المركزي.

وبحسب الخطاب الذي حصل مصراوي على نسخة، فإن طارق عامر، محافظ البنك المركزي وافق على تعديل مواعيد العمل الرسمية للعملاء لتكون بداية من 8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بدلا من الساعة 9.30 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

ووفقًا للخطاب فسيتم تعديل ساعات العمل للموظفين أيضا لتبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا بدلا من 9 صباحًا وحتى 4 مساءً.

واستند الخطاب في تعديل مواعيد العمل الرسمية بالبنوك على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 5 صباحًا في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في 24 من شهر مارس الماضي تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، لتكون من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر للموظفين، ومن التاسعة والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرا للعملاء عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين ليلا، ثم استمر عمل البنوك على نفس المواعيد في شهر رمضان.