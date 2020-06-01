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أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف بفعل بحث تخفيض أوبك للإنتاج الشهر الجاري

10:29 ص الإثنين 01 يونيو 2020
أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف بفعل بحث تخفيض أوبك للإنتاج الشهر الجاري

النفط

القاهرة- وكالات:

اكتفت أسعار النفط بتغير طفيف، اليوم الاثنين، إذ تنظر منظمة البلدان المصدرة للبترول في عقد اجتماع هذا الأسبوع لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو الجاري، بحسب وكالة رويترز.

واستقر خام برنت دون تغير عند 37.84 دولار للبرميل، في أول أيام تداول عقد أغسطس المقبل كعقد أقرب استحقاق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 35.53 دولار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات بما يعادل 0.1% بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش.

يأتي التراجع بعد أن سجلت أسعار شهر أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في مايو الماضي.

وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال خو وي لي الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي، "التركيز منصب على أوبك+“، مشيرا إلى أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا".

و كانت أوبك+ اتفقت في أبريل نيسان على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران عقب انهيار الطلب من جراء جائحة كورونا.

وقال لي "قد نشهد تراجعا حذرا في أسعار الخام، نظرا لتأخر حركة أسعار المصب..لكن إذا توصلت أوبك إلى تمديد لثلاثة أشهر، فمن الممكن أن تبلغ الأسعار مستوى 40 دولارا".

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